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Кабмин назначил менеджера ЕБРР заместителем главы Минэкоенерго

Понедельник, 4 ноября 2019, 11:24

Кабинет министров назначил заместителем министра энергетики и окружающей среды Сергея Масличенко, который имеет опыт работы ассоциированным директором департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР (по Украине, Польше, Кавказу).

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 3 ноября.

Кабмин также объявил конкурсы на должности государственного секретаря Минэкоэнерго и главы Государственной экологической инспекции.

Согласно декларации Масличенко за 2018 год, он возглавляет общественную организацию "Украинский центр экономического и правового анализа" и входит в совет директоров инвестфонда Green for Growth Fund (GGF), который предоставляет финансирование и техническую помощь развивающимся странам в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Как отмечается на сайте фонда, Масличенко - один из разработчиков программ USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility Программа финансирования альтернативной энергетики), FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change, Центр трансфера технологий и финансов в области изменения климата), IQ Energy.

Напомним:

Кабмин уже утвердил 6 заместителей главы Минэкоэнерго. Первым заместителем стал Виталий Шубин, заместителем по вопросам европейской интеграции - Константин Чижик.

Заместителями министра также назначены Ирина Ставчук, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский и Станислав Ковалевский.

Экономическая правда

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Кабмин Минэнергетики

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