Китай и США достигли консенсуса по "основным торговым вопросам" — CNBC

Китайские власти достигли консенсуса по основным торговым вопросам с Соединенными Штатами.

Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждались основные вопросы, необходимые для достижения торгового соглашения между двумя государствами.

Кроме того, отмечает телекомпания, стороны обсудили график проведения будущих консультаций.

В свою очередь офис Лайтхайзера в письменном заявлении отметил, что США и Китай "достигли прогресса по конкретным вопросам" и "близки к окончательной доработке ряда положений [торгового] соглашения".

"Обсуждения продолжатся на уровне заместителей, и руководители [делегаций] в ближайшем времени вновь проведут телефонные переговоры", - указывается в заявлении.

В нем не говорится о достижении консенсуса по основным торговым вопросам.

Напоминаем:

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения договоренностей по итогам первого этапа переговоров, которые охватят около 60% всего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября.

Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии.

Однако президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.