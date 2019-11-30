Офис президента показал видео, как Зеленский решает вопрос тарифов

Офис президента обнародовал видео, на котором президент Владимир Зеленский обсуждает с премьером Алексеем Гончаруком, главой ОПУ Андреем Богданом и несколькими другими чиновниками вопрос возможного снижения тарифа на отопление уже в декабре.

Источник: Офис президента в Youtube

Прямая речь Зеленского: "Люди должны получить платежку за декабрь месяц, и там должны быть уже сниженные тарифы".

Детали: На совещании президенту объяснили, что "Нафтогаз" снизил цену на газ по сравнению с прошлым годом, таким образом, для тех потребителей, которые обогревают дома газом, цена в платежке снизится.

В то же время потребители, которые получают услугу централизованного отопления, снижение тарифа не увидят, потому что двумя законами закреплено, что нельзя изменять тарифы на отопление до мая 2020 года.

Для этого премьер предлагал внести от президента как неотложный подготовленный правительством "короткий законопроект", который бы снизил тарифы на отопление.

По словам Гончарука, они все посчитали и считают, что это реально приведет к уменьшению тарифов на "в среднем около 80-130 гривен или на 10-15%".

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Предыстория:

На днях стало известно о новой инициативе правительства по фиксации цен на газ.

Речь идет о намерении утвердить с 1 января 2020 года так называемую страховую цену на газ для населения в размере около 7 тысяч гривен за тыс куб м с НДС без транспортировки.

Сейчас цена составляет 5878 гривен за тыс куб м.

В правительстве уверяют, что с учетом всех расходов цена будет на 7% ниже, чем в первом квартале 2019 года (8550 гривен).

Как пояснили собеседники "Экономической правды" в министерстве, все боятся, что процесс может сорваться, поэтому до принятия решения все держат в тайне.

При этом ЕП также сообщала, что в случае неподписания нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ стоимость голубого топлива может возрасти до 12,9 гривны за кубометр.