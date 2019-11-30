Венгрия решила присоединиться к российскому Евразийскому банку развития

Венгрия готова начать переговоры о присоединении к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР) на условиях полноправного члена.

Об этом заявил министр финансов Михай Варга на конференции в Москве в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Присоединение к ЕАБР приведет к появлению новых рынков и откроет новые источники финансирования венгерских компаний, а также создаст возможности для новых инвестиций в экономику Венгрии, говорится в сообщении министерства.

Если переговоры о присоединении будут успешными, Венгрия присоединится к "хорошо капитализированному финансовому учреждению, которое, по словам международных агентств по кредитному рейтингу, имеет сильный финансовый профиль и деятельность которой соответствует общепринятой международной практике", добавил он.

ЕАБР был создан Россией и Казахстаном в 2006 году, "чтобы способствовать экономическому росту в своих государствах-членах, расширять торгово-экономические связи между ними и поддерживать интеграцию в Евразии с помощью инвестиций", говорится на сайте кредитора. С момента основания Армения, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан стали полноправными членами.

Напомним, ранее в Будапешт перехала штаб-квартира российского Международного инвестиционного банка.

The New York Times со ссылкой на источники писала, что западные силовики обеспокоены тем, что российские шпионы смогут использовать банк в качестве базы для проведения разведывательных операций в Европе, ведь у главы банка – давние связи с российскими спецслужбами, а парламент Венгрии фактически предоставил банку дипломатический иммунитет от любого контроля со стороны полиции или финансовых регуляторов. Около 40% активов банка контролирует российское государство.