Кличко просит правительство достроить "свечки" на Троещине

Киевский городской глава Виталий Кличко просит Министерство внутренних дел и Нацгвардию решить вопрос достройки жилищного комплекса "Днепровские башни" на проспекте Генерала Ватутина, 9 в Днепровском районе столицы.

Об этом говорится в письме КГГА к премьер-министру Алексею Гончаруку, передает Киеввласть.

В письме отмечается, что по поводу достройки "Днепровских башен" в КГГА постоянно обращаются представители Ассоциации частных инвесторов и собственников, а также владельцы недостроенных квартир.

В КГГА подчеркнули, что к обязательствам Нацгвардии, как заказчика строительства, относится привлечение подрядчика, контроль за процессом строительства, осуществление технического надзора, проведение расчетов, принятие выполненных работ, сдача в эксплуатацию завершенного и подключенного к инженерным сетям объекта.

"Учитывая вышеизложенное, просим поручить МВД и Нацгвардии принять комплекс мер для достройки шести 34-этажных домов на просп. Генерала Ватутина, 9. В свою очередь КГГА будет способствовать в решении поднятого вопроса в пределах своих полномочий", – подытожили в письме.

Напоминаем:

Строительство ЖК "Днепровские башни" из шести 34-этажных домов началось в 1999 году.

На тот момент заказчик строительства – Главное управление внутренних войск МВД – инвестировал в него около 130 млн гривен МВД и должен был получить для военнослужащих в комплексе из 890 квартир более 400.

Земельный участок для этого строительства был отведен ГУ внутренних войск МВД только в 2004 году.

Предполагалось, что на участке возведут шесть домов за три года.

Но строительство затянулось. А в 2008 году его вообще заморозили.

По данным Киевской горгосадминистрации, на протяжении 2008-2013 годов в судебном порядке были расторгнуты договора со всеми застройщиками (в разное время, по данным открытых источников, комплекс строили "Укриндустрия", "УкрАзияБуд", "Этьен-Вест", "Алес-Буд") из-за невыполнения ими обязательств по строительству объекта.

В 2014 году функции заказчика строительства ЖК "Днепровские башни" были переданы Главному управлению Нацгвардии как правопреемнику Главного управления внутренних войск МВД.

На протяжении третьего квартала 2019 года представителями ГУ Нацгвардии проведены встречи с потенциальными инвесторами для достройки ЖК "Днепровские башни".

Но прийти к соглашению не удалось – ни одно из предприятий не предоставило экономически обоснованных и прозрачных предложений для завершения строительства объекта.