На газовых переговорах обсуждают в три раза меньший объем транзита – СМИ

На трехсторонних переговорах обсуждается вариант с транзитом российского газа через украинскую газотранспортную систему объемом 30 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Об этом пишет "Зеркало недели".

"В пятницу, по информации источников, к переговорам подключились и представители газовых компаний РФ и Украины и оператор ГТС. Правда, обсуждают пока пессимистический вариант — транспортировку через ГТС Украины всего до 30 млрд кубометров газа. Этого объема не хватает "Газпрому", чтобы закрыть все свои контракты в следующем году", - говорится в материале.

Автор отмечает, что позиция Украины – в подписании десятилетнего контракта на условиях европейского законодательства с обязательным объемом транзита 60 млрд кубометров в год.

Еще 30 млрд кубометров резервируется с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.

Но это не входит в планы "Газпрома", который намерен поскорее задействовать на полную мощность "Северный поток-2", а также газомагистрали через Турцию.

Напоминаем:

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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