Вся территория Украины будет оцифрована – Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук утверждает, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году. Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - сообщил Гончарук.
По его словам, вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы. Так, кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог.
По мнению премьера, это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, а качество только возрастет.
Гончарук отметил, что благодаря аэрофотосъемке можно будет эффективно орошать земли, что положительно повлияет на урожайность. Кроме того, государство сможет предупреждать последствия и эффективно реагировать в случае сложных погодных ситуаций - затоплений, наводнений, землетрясений.
"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект - инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию об определенном участке территории", - написал он.
Гончарук рассказал, что этим активно и занимается Госгеокадастр. Ведь за три месяца на публичной кадастровой карте появились шесть новых информационных слоев.
В общем, подчеркнул Гончарук, уже есть сведения о 20,9 млн земельных участков - общей площадью 43,8 млн га.
Премьер отметил, что важным направлением работы службы является и государственный контроль за использованием и охраной земель. Только на этой неделе осуществлены 755 проверок. Результат - выявлено 301 нарушение земельного законодательства.
Объем причиненного ущерба достигает 1 млн грн, из которых в бюджет в добровольном порядке возмещено почти 700 тыс грн.
Экономическая правда
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