Новости 29 ноября: новый суд между Нафтогазом и Газпромом, рекордный урожай, бизнес Порошенко

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Пристегните ремни безопасности: что не так с законом об автокреслах

Требование об обязательном использовании детских автокресел в легковых авто стала для многих настоящим испытанием. ЭП собрала все вопросы читателей, касающиеся этой темы, и ответила на них в этом материале. (укр)