Какие бренды гаджетов интересуют украинцев — исследование

Apple - самый популярный бренд смартфонов в 2019 году: за айфонами к продавцам обращались в среднем 7,1 раз по каждому объявлению.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками OLX.

Отмечается, что смартфоны бренда Xiaomi в среднем получали 6,6 отзывов, "бронза" - у LG с 5,3 отзывами. Также в топ-5 Meizu и Lenovo. Samsung попал лишь в первую десятку.

Самым популярным брендом ноутбуков стал Apple - 4,6 отзыва на одно предложение о продаже. Второе место разделили ASUS и Acer (4 отзыва). На третьем месте - Lenovo (3,9 отзывов).

Среди планшетов iPad возглавил рейтинг с 4,9 отзывами на одно предложение. Планшеты от Samsung заняли второе место в рейтинге - 4,1 отзыва. 3 отзыва и 3 место достались бренду ASUS.

Самый популярный бренд портативных колонок - Sony (6 отзывов на одно предложение). Также в топ-3 - Marshall и JBL.

Беспроводные наушники. Самыми популярными по количеству отзывов на OLX оказались AirDots от Xiaomi и AirPods от Apple - 10 и 9 отзывов на одно предложение соответственно.

"AirPods стоят на платформе в среднем 1540 грн - вдвое дороже, чем AirDots. А вот предложений о продаже AirDots в 13,5 раз меньше, чем AirPods - 3100 по сравнению с 41 800", - говорится в сообщении.

Экономическая правда