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Немецкий Бундесрат заблокировал ключевые положения о защите климата

Пятница, 29 ноября 2019, 16:15

Немецкий Бундесрат 29 ноября заблокировал часть принятого Бундестагом пакета мер, направленных на защиту климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В представительстве федеральных земель считают, что необходимо дополнительное согласование некоторых положений пакета, в частности касающихся налоговых изменений. В частности, речь идет о повышении льгот, которые индивидуально рассчитываются по сумме транспортных расходов во время поездок с работы и на работу, а также о снижении НДС на междугородние железнодорожные перевозки и объеме налоговой поддержки, предусмотренной для ремонта зданий для повышения их энергоэффективности.

В то же время в Бундесрате уверяют, что настроены на принятие этого закона и одобрили основной документ пакета - о сокращении выбросов CO2 в атмосферу. Поэтому законодатели предложили создать специальную согласительную комиссию для устранения противоречий между двумя парламентскими структурами.

Напомним, 15 ноября Бундестаг принял значительную часть так называемого "климатического пакета" - предложенной правительством программы мероприятий для достижения к 2030 году целей в области защиты климата. Принятые меры, в первую очередь, будут касаться сфер энергетики, транспорта и строительства. Часть из них требовала одобрения парламентом - Бундестагом и Бундесрата.

Европейская правда

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