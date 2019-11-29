Уровень безработицы в Германии неожиданно упал

Уровень безработицы в Германии в ноябре упал, что свидетельствует о том, что рынок труда в крупнейшей экономике Европы держится, несмотря на слабость в производственной отрасли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Данные Федерального бюро труда, опубликованные 29 ноября, показали, что количество людей, которые остаются без работы, уменьшилось на 16 тысяч, до 2,226 млн, с учетом сезонных колебаний. Это стало крупнейшим падением с февраля, при этом Reuters прогнозировало рост на 5 тысяч.

Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 5% - чуть выше рекордно низкого уровня 4,9%, достигнутого в начале этого года.

"Текущая экономическая слабость все еще заметна на рынке труда. В целом, однако, он остается надежным", - сказал руководитель Управления труда Детлеф Шиле.

Напомним, в июне Бундестаг принял закон, который упрощает трудоустройство квалифицированных иностранцев.

Европейская правда