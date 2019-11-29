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Украина вошла в топ-10 стран Европы по расчетам через NFC

Пятница, 29 ноября 2019, 14:23

Украина занимает 10 место среди европейских стран по популярности NFC-платежей (Near field communication - технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия).

Об этом сообщает MasterCard.

Отмечается, что количество расчетов через NFC за год увеличилось в 8 раз.

По данным MasterCard, в Европе NFC-платежи доступны в 26 странах с помощью более 30 различных гаджетов, в том числе, со встроенной батареей (часы, смартфоны) и без батареи (браслеты, кольца).

Наибольшей популярностью бесконтактная оплата пользуется в Нидерландах, где с ее помощью выполнили 33% всех транзакций за 2019 год.

Далее в топ-3 идут Великобритания и Швейцария. Также в топ-5 Россия и Польша.

"Среди стран мира бесконтактная оплата чаще всего используется в Австралии. США - на восьмой строчке рейтинга", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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MasterCard деньги

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