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BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электрокаров

Пятница, 29 ноября 2019, 13:52

Автоконцерны BMW и Great Wall заявили, что построят в Китае завод по производству электромобилей мощностью 160 000 автомобилей в год.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что завершить строительство завода стоимостью 650 млн евро планируют в 2022 году.

Новый завод построят возле Шанхая, на нем будут работать 3000 сотрудников.

По данным Bloomberg, BMW и Great Wall будут владеть совместным предприятием на равных условиях - по 50%.

О том, что BMW заключило соглашение о создании совместного предприятия по производству электромобилей бренда Mini с Great Wall Motor, стало известно в июле этого года.

Экономическая правда

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BMW электромобиль

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