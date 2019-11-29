BMW и Great Wall построят в Китае завод по производству электрокаров
Пятница, 29 ноября 2019, 13:52
Автоконцерны BMW и Great Wall заявили, что построят в Китае завод по производству электромобилей мощностью 160 000 автомобилей в год.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что завершить строительство завода стоимостью 650 млн евро планируют в 2022 году.
Новый завод построят возле Шанхая, на нем будут работать 3000 сотрудников.
По данным Bloomberg, BMW и Great Wall будут владеть совместным предприятием на равных условиях - по 50%.
О том, что BMW заключило соглашение о создании совместного предприятия по производству электромобилей бренда Mini с Great Wall Motor, стало известно в июле этого года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua