Все разделы
Укр / Рус

Во Франции протесты против "черной пятницы": заблокированы логистические центры Amazon

Пятница, 29 ноября 2019, 12:00

Во Франции в "черную пятницу" проходят акции протеста климатических активистов против чрезмерного потребления возле логистических центров крупных компаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Активисты еще в четверг заблокировали доступ к логистическому центру американской компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж.

Они разложили тюки с соломой и старые холодильники, стиральные машины и плиты, чтобы не пустить десятки грузовиков на огромную площадку площадью 150 тысяч квадратных метров, недавно открытую в этом городе.

Сегодня они продолжают акции протеста и пытаются не пускать сотрудников центра на рабочие места. Активисты считают "Черную пятницу" символом чрезмерного потребления, поскольку из-за  больших скидок в этот день люди покупают вещи, даже если они им не нужны.

Они также развесили плакаты с призывом к Amazon остановить экспансию и перепроизводство. На место протеста была вызвана полиция, которая силой оттаскивала протестующих от въезда в логистический центр.

Активисты заявляют, что подобные акции запланированы сегодня в 17 французских городах.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Франция Amazon

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС обеспокоен бюджетами Франции и Италии - государственные долги растут 21 ноября 2019, 20:23
Франция установила экологическое и климатическое чрезвычайное положение 10 ноября 2019, 10:25
Франция планирует потратить 46 миллиардов евро на новые атомные реакторы 9 ноября 2019, 14:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!