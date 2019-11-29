Buta Aiways запускает рейс Баку-Львов

Лоу-кост Buta Airways с 23 декабря 2019 года запустит прямые рейсы Баку-Львов.

Об свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com

Продажа билетов открыта на два еженедельных рейса, которые будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Вылеты из Львова запланированы на 10:45 по понедельникам и на 13:30 по четвергам. Вылеты из Баку будут выполняться в 07:45 по понедельникам и в 10:30 по четвергам.

Время перелета составит 3 часа 30 минут по пути из Львова в Баку и 4 часа по пути из Баку во Львов.

Билеты продаются по цене от $32 в одну сторону по тарифу Buta Budget, который позволяет провозить только маленькую ручную кладь, например, женскую сумку, мужской портфель или сумку для фотокамеры с габаритами до 35х30х10 см.

avianews.com

Провоз ручной клади с габаритами до 55х35х20 см без ограничения по весу стоит $30, перевозка одного чемодана в багаже с весом до 23 кг — от $25 до $30 в зависимости от времени оплаты.

Buta Airways является лоу-кост брэндом в структуре азербайджанской государственной авиакомпании AZAL. Полеты выполняются под кодом, сертификатом и на самолетах, входящих в структуру AZAL.

Ранее несколько лет AZAL выполнял прямые перелеты из Баку во Львов. Сейчас все рейсы в Украину выполняются под брэндом Buta Airways.