Популярность безналичных расчетов растет — Нацбанк

За 9 месяцев 2019 года количество безналичных операций в Украине выросло на 29%, а их сумма - на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Всего за 9 месяцев украинцы рассчитались карточками или мобыльными телефонами 3,65 млрд раз. Общая сумма, на которую производилась оплата - 2,58 трлн грн.

Большинство операций с карточками - это расчет за приобретенный товар: 81,9% операций. Остальные операции с карточками - снятие наличных.

"Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованих карточек вместе составляли треть от общего количества и объема безналичных операций в торговой сети", - заявили в НБУ.

По данным регулятора, общее количество платежных карт в Украине выросло на 9%, а количество активных карт - на 6%. Сейчас в Украине выпущено 39,1 миллиона активных платежных карт.

Подавляющее большинство платежных карт украинцев - это карты MasterCard (71,3%). Карт Visa в Украине 27,7%. На одного украинца в среднем приходится 1,1 активная платежная карта.

"По количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Общее количество банкоматов и программно-технических комплексов самообслуживания в Украине осталось почти без изменений и по состоянию на 01 октября этого года составило 19,7 тыс шт. и 16,6 тыс шт. соответственно", - отметили в Нацбанке.

Экономическая правда