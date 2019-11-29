Украина получила еще 5 тысяч польских разрешений на автоперевозки

Польша предоставила еще 5 тысяч разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок для украинских перевозчиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"5 часов переговоров с польскими коллегами из министерства инфраструктуры. Плюс 5 тысяч разрешений для украинских перевозчиков на текущий год", - сообщил Криклий.

Напомним:

20 ноября Криклий призвал автоперевозчиков "давить" на Польшу, для увеличения разрешений.

В ноябре Мининфраструктуры договорилось, что в 2019 году Польша предоставит дополнительно 5 тысяч разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок, лимит на 2020 год предварительно установлен на уровне 160 тысяч.

25 октября на выезде из Украины у КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 500 грузовиков, очередь составляла более 10 километров. Причиной очереди стало окончание разрешений на движение грузовиков Польшей.

Проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 160 тысяч разрешений. Для сравнения, в 2018 году Украина получила 260 тысяч разрешений.

Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не меньше 200 тысяч разрешений.

Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, является 230 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

Подробнее читайте в статье: "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

Экономическая правда