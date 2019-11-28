В Мининфраструктуры рассказали сколько весовых комплексов будут проверять фуры

В ближайшие два года на дорогах будет установлено сто весовых комплексов для автоматического взвешивания фур во время движения.

Об этом заявил во время рабочей поездки во Львов министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас запущен пилотный проект по габаритно-весового контроля, который автоматически осуществляется во время движения грузовиков. За следующие два года будет установлено и будет функционировать не менее ста таких комплексов. В первую очередь их установят возле пунктов пересечения границы, у портов, там, где есть наибольшая нагрузка фур.

Напомним, ранее Криклий анонсировал увольнение руководства всех территориальных органов Укртрансбезопасности.