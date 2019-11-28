Руководителей территориальных органов Укртрансбезопасности уволят — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал увольнение руководства всех территориальных органов Укртрансбезопасности .

Об этом он сообщил во время визита во Львовскую область, передает пресс-служба ведомства.

"Вчера у нас назначен новый глава Укртрансбезопасности и я ему ставлю задачу предложить на следующий Кабмин перезагрузку всех территориальных органов Укртрансбезопасности, объявить открытые прозрачные конкурсы, набрать новых профессиональных людей, а мы на уровне правительства будем обеспечивать необходимое финансирование для того, чтобы этот орган работал, а граждане чувствовали европейское качество дорог", - подчеркнул министр.

Напомним: 20 ноября Александр Погорелый стал новым главой Государственной службы по безопасности на транспорте.

Экономическая правда