Руководителей территориальных органов Укртрансбезопасности уволят — Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал увольнение руководства всех территориальных органов Укртрансбезопасности .
Об этом он сообщил во время визита во Львовскую область, передает пресс-служба ведомства.
"Вчера у нас назначен новый глава Укртрансбезопасности и я ему ставлю задачу предложить на следующий Кабмин перезагрузку всех территориальных органов Укртрансбезопасности, объявить открытые прозрачные конкурсы, набрать новых профессиональных людей, а мы на уровне правительства будем обеспечивать необходимое финансирование для того, чтобы этот орган работал, а граждане чувствовали европейское качество дорог", - подчеркнул министр.
Напомним: 20 ноября Александр Погорелый стал новым главой Государственной службы по безопасности на транспорте.
Экономическая правда
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