Новости 28 ноября: перепись населения, иск Нацбанка, Мотор Сич
О переписи населения. Кабинет министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен
Об иске Нацбанка. 12 ноября Национальный банк подал иск в Соломенский районный суд города Киева по поводу клеветы от депутата Александра Дубинского.
О Мотор Сич. Руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус рассказал на каком этапе находится сделка по покупке запорожского завода Мотор Сич и заявил что такое предприятие должно контролировать государство.
О рынке электроэнергии. На рынке "на сутки вперед" на 28 ноября зафиксирована рекордно низкая цена на электрическую энергию - 898.40 гривен за мегаватт-час
О средней зарплате. В октябре 2019 года размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.
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Руководитель государственного концерна рассказал ЭП о своих бизнес-проектах, своей зарплате, планах реформирования предприятий концерна и судьбе "Мотор сичи", приобретенной китайскими инвесторами.
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Экономическая правда
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