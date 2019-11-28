Все разделы
Укр / Рус

Литовская компания открыла солнечную электростанцию ​​на Прикарпатье

Четверг, 28 ноября 2019, 17:49

Энергетическая компания Green Genius, которая входит в международный холдинг Modus Group, открыла солнечную электростанцию ​​в Ивано-Франковской области мощностью 13,5 МВт.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что это первый проект группы в области альтернативной группы в Украине. Инвестиции превышают 11 млн евро.

Проект в Ивано-Франковской области реализовали в течение 6 месяцев. По оценкам компании, солнечные электростанции, установленные в Украине, будут ежегодно производить более 14000 МВт/ч "зеленой" энергии.

"Green Genius строит также солнечный парк мощностью 33,4 МВт в северной части Украины. Объем инвестиций превышает 30 млн евро. Ожидается, что работа будет завершена до конца 2019 года. В результате суммарный портфель солнечных парков под руководством Green Genius в Украине составит около 47 МВт", - говорится в сообщении.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Литва энергетика

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский о бизнес-климате: Мы не будем делать никаких необдуманных шагов 27 ноября 2019, 19:27
Wizz Air заходит в Запорожье 22 октября 2019, 09:40
Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти - президент 4 октября 2019, 14:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!