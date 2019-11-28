Литовская компания открыла солнечную электростанцию ​​на Прикарпатье

Энергетическая компания Green Genius, которая входит в международный холдинг Modus Group, открыла солнечную электростанцию ​​в Ивано-Франковской области мощностью 13,5 МВт.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что это первый проект группы в области альтернативной группы в Украине. Инвестиции превышают 11 млн евро.

Проект в Ивано-Франковской области реализовали в течение 6 месяцев. По оценкам компании, солнечные электростанции, установленные в Украине, будут ежегодно производить более 14000 МВт/ч "зеленой" энергии.

"Green Genius строит также солнечный парк мощностью 33,4 МВт в северной части Украины. Объем инвестиций превышает 30 млн евро. Ожидается, что работа будет завершена до конца 2019 года. В результате суммарный портфель солнечных парков под руководством Green Genius в Украине составит около 47 МВт", - говорится в сообщении.