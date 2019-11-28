Viber рассказал, на чем зарабатывает в Украине
Мессенджер Viber получает свой основной доход в Украине от бизнес-рассылок.
Об этом в интервью рассказал глава департамента по продажам в странах СНГ Rakuten Viber Сергей Самородов.
"Основной источник доходов - бизнес-месседжи, это примерно 25% (рассылка сообщений компаний, - ред.). Далее идет нативная реклама. А дальше идут чат-боты и стикеры", - отметил представитель Viber.
Также, он сообщил, что по сравнению с 2018 годом Viber нарастил доход в Украине на 17%.
В дальнейшем Viber намерен расширять сервисные функции.
Напомним:
В августе директор по продажам Viber Константин Костадинов рассказал ЭП, что каждый месяц в Украине Viber отправляет более 100 млн бизнес-сообщений.
Сервис бизнес-сообщений в Украине используют более 50 компаний.
Мессенджер Viber — самое популярное мобильное приложение в Украине. Оно установлено на 97% смартфонов украинцев.
Знать больше:
Три года без "Вконтакте": где в интернете общаются украинцы, и что будет с запретом российских соцсетей
На чем Viber зарабатывает в Украине и почему мессенджеры станут главными в телефонах. Интервью с топ-менеджером Viber
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua