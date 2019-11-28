Viber рассказал, на чем зарабатывает в Украине

Мессенджер Viber получает свой основной доход в Украине от бизнес-рассылок.

Об этом в интервью рассказал глава департамента по продажам в странах СНГ Rakuten Viber Сергей Самородов.

"Основной источник доходов - бизнес-месседжи, это примерно 25% (рассылка сообщений компаний, - ред.). Далее идет нативная реклама. А дальше идут чат-боты и стикеры", - отметил представитель Viber.

Также, он сообщил, что по сравнению с 2018 годом Viber нарастил доход в Украине на 17%.

В дальнейшем Viber намерен расширять сервисные функции.

Напомним:



В августе директор по продажам Viber Константин Костадинов рассказал ЭП, что каждый месяц в Украине Viber отправляет более 100 млн бизнес-сообщений.



Сервис бизнес-сообщений в Украине используют более 50 компаний.

Мессенджер Viber — самое популярное мобильное приложение в Украине. Оно установлено на 97% смартфонов украинцев.

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