Все разделы
Укр / Рус

Кабмин скоро решит, будет ли уволен Кравцов

Четверг, 28 ноября 2019, 13:59

Министерство инфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Евгения Кравцова на посту главы АО "Укрзализныця".

Источник: брифинг 28 ноября министра инфраструктуры Владислава Криклия во Львове, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Криклия: "По "Укрзализныци" премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова".

Детали: Также Криклий прокомментировал требование уволенной с должности замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, которая призвала уволить Кравцова и госсекретаря ведомства, экс-начальника департамента инвестиционной политики УЗ Андрея Галущака.

Криклий отметил, что к Галущаку замечаний нет: "И к локомотивам он точно не имеет никакого отношения. Более того, мы были бы рады, чтобы хоть кто-то имел какое-то отношение к локомотивам, потому что последний раз, когда они закупались, это контракт с General Electric. А так в "Укрзализныци" вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда и ни тем более локомотивы".

Что было раньше: 15 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство вскоре примет решение о смене руководства "Укрзализныци", поскольку менеджмент злоупотребляет своим положением.

Главная претензия Гончарука - коррупция в "Укрзализныце". Премьер назвал ее "абсолютно дикой" и добавил, что "воруют почти на всем".

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Камбин Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин предлагает выделить дополнительные 622 миллиона на шахты, а убыточные - закрыть 5 ноября 2019, 15:59
Зеленский предлагает назначить Гончарука премьером 29 августа 2019, 15:13
Кабмин одобрил результаты конкурса распределения участков на добычу газа 5 июля 2019, 15:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!