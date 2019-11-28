Уволенная заместитель Криклия требует увольнения Кравцова
Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которую 27 ноября уволило правительство, требует уволить руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова и госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака.
Источник: Facebook-страница Клитиной
Дословно: "Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка - это всего лишь повод меня убрать с должности.
Ну даже если предположить - министр меня уволил, так как Джокер написал, что я хочу на его место?
Если министр считает эту переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? Так как сказал министр Галущак "хароший апаратчик"?
Я считаю, что менеджмент УЗ и Наблюдательный совет, прикрывающий Кравцова как только можно, нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидел!
Со своей стороны, я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит смелости?"
Детали: По ее словам, на должности заместителя министра по вопросам евроинтеграции она "мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам - таким как закрытие мало деятельных станций, мешала сдать украдкой в аренду железнодорожный вокзал Киев-Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ - ну сами подумайте какой адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией?"
Клитина считает, что УЗ попытается в будущем остаться "квази монополией" под названием "холдинг" и дискриминировать частных операторов.
По ее мнению, УЗ должны разделить на 3-х независимых операторов, а создание холдинга - это лишние коррупционные риски. Также она заявила, что ее позицию поддерживает Всемирный банк.
"Тендер на локомотивы тоже очень меня беспокоит - я не понимаю, почему министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а например, компания Alstom месяцами умоляет о встрече с министром", - добавила Клитина.
Галущак экс-начальник департамента инвестиционной политики "Укрзализныци".
Что было раньше: Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной.
Сама Клитина заявила, что с должности уходить не собирается. Она считает, что у скандала с якобы ее попаданием на должность через постель есть заказчики и что она будет подавать в суд.
27 ноября Кабмин уволил Клитину с должности по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Предыстория:
- 19 ноября в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Клитину, которая якобы попала на должность "через постель".
- Кроме того, якобы Клитина переписывалась с пранкером Джокером, где писала о коррупции в транспортной отрасли и о том, что атаку на нее связывает с нардепом прошлого созыва от БПП Андреем Вадатурским и председателем "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.
- Клитина после совета Джокера написала пост в Facebook о том, как любит свою семью и выложила фото мужа с сыном.
- Также в переписке Клитина рассказывала, что ей тяжело работать с Криклием, что он ее "подвинул", чтобы она не занималась "Укрзализныцей", где "они что-то мутят с тендерами на локомотивы", что Криклий "агрессивно реагирует", когда она на что-то обращает его внимание и предлагает менять людей.
- Также Клитина писала, что она сможет "потянуть министерство", готова об этом говорить с президентом Владимиром Зеленским, но на предложение подготовить материалы на Криклия, которым, по словам Джокера, "недоволен первый", отвечала "Ну, я не знаю, как-то не хорошо будет сливать своего шефа".
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