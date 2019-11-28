Абромавичус рассказал, что удалось изменить за время работы в "Укроборонпроме"

Руководитель "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что в концерне теперь нет ни одного заместителя гендиректора с прошлой команды, также начался аудит предприятий.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"В любой трансформации все начинается с вопроса "кто". Только потом "что". То есть ты собираешь правильных людей и уже с ними советуешься, куда мы едем, что мы делаем, какая стратегия. Я собрал компетентных людей с правильными подходами и ценностями и с ними сейчас формирую стратегию.

Со вчерашнего дня здесь нет ни одного заместителя генерального директора с прошлой команды. Все, зачистили. Это колоссальный труд - уговаривать людей прийти в эти кабинеты, присоединиться к трансформированию компании, которая единственная не трансформировалась, с ужасающим набором финансовых, организационных и репутационных проблем. Но эти коллеги сказали "да", - сказал Абромавичус.

По его словам, новая команда на ключевых предприятиях провела конкурсы, назначила новых руководителей на "Зоре-машпроекте", Житомирском бронетанковом заводе.

"На следующей неделе у нас будут новые руководители "Укрспецэкспорта", "Спецтехноэкспорта" и Харьковского бронетанкового конструкторского бюро им. Морозова. Из топ-10 предприятий на шести произошли изменения.

Мы начали аудит предприятий. Отчеты будут готовы в сентябре 2020 года. Что еще? Вместе с Минобороны, Минэкономики и профильным комитетом разработали революционный законопроект про оборонные закупки. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде и, надеюсь, будет принят в предложенной нами редакции", - добавил он.

Кроме этого, концерн занимается точечными проблемами.

"Сегодня 116 наших компаний на неоккупированных территориях должны прислать нам пять своих главных проблем. Так мы соберем свыше 500 проблемных пунктов, по которым будем работать", - рассказал руководитель "Укроборонпрома".

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Экономическая правда