59% украинцев проголосовали бы против продажи земли на референдуме

Большинство украинцев не поддерживают идею открытия рынка сельскохозяйственной земли и высказались бы против на референдуме по этому вопросу в случае его проведения.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный с 22 до 25 ноября

Детали: Принятие Верховной Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали вдвое больше респондентов – 64%.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 59% – "против", еще 14% не участвовали бы в голосовании.

Участники исследования так оценили действия парламентских партий по поводу продажи земли:

- 20% одобрили голосования "Слуги народа", 39% – не одобрили (баланс -19%);

- 23% одобрили голосования "Оппозиционные платформы – За жизнь", 24% – не одобрили (баланс -1%)

- 25% одобрили голосования "Батькивщины", 23% – не одобрили (баланс +2%);

- 15% одобрили голосования "Европейской солидарности", 28% – не одобрили (баланс -13%);

- 15% одобрили голосования "Голоса", 22% – не одобрили (баланс -7%).

Если иностранцы смогут покупать землю в Украине до проведения референдума, о котором говорил Владимир Зеленский, то 43% возлагали бы ответственность за это на Верховную Раду; 51% – на президента; 17% – на Кабинет министров; 10% – на Конституционный суд; 14% – на партию "Слуга народа"; 14% – на правоохранительные органы (ГПУ, МВД) 10% – на Верховный суд.

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

С 22 по 25 ноября социологи провели 1500 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, но она не включала оккупированные территории. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Предыстория:

13 ноября Верховная Рада, несмотря на акции протеста, проголосовала в первом чтении за проект закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения (№2178-10 от "Слуги народа").

За законопроект об открытии в Украине рынка земли в первом чтении проголосовали только депутаты из фракции "Слуга народа" и внефракционные.

Фракция "Голос" Святослава Вакарчука требовала предусмотреть, чтобы от земельной реформы выиграли украинские малые и средние фермеры: чтобы фермеры имели доступ к дешевому финансированию для выкупа земли в следующие 5-10 лет, чтобы прозрачно работал геокадастр, а деньги от продажи государственной земли шли на развитие сельских территорий.

Украинская правда