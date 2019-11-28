Налоговая на треть уменьшила количество внеплановых проверок бизнеса – Верланов

За август-октябрь 2019 года Государственная налоговая служба почти на треть уменьшила количество внеплановых проверок бизнеса.

Об этом сообщил в Facebook глава ГНС ​​Сергей Верланов.

Таких проверок осуществили 2700, тогда как за аналогичный период 2018 года - 3800.

"Применение рискоориентированных подходов позволяет значительно сократить количество внеплановых проверок без снижения поступлений в бюджет.

Принцип Новой Налоговой - если налогоплательщик работает честно, то его деятельность проверять не нужно. Но проверки неизбежны для тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов", - отметил Верланов.

Экономическая правда