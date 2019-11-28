Все разделы
Укр / Рус

Налоговая на треть уменьшила количество внеплановых проверок бизнеса – Верланов

Четверг, 28 ноября 2019, 12:40

За август-октябрь 2019 года Государственная налоговая служба почти на треть уменьшила количество внеплановых проверок бизнеса.

Об этом сообщил в Facebook глава ГНС ​​Сергей Верланов.

Таких проверок осуществили 2700, тогда как за аналогичный период 2018 года - 3800.

"Применение рискоориентированных подходов позволяет значительно сократить количество внеплановых проверок без снижения поступлений в бюджет.

Принцип Новой Налоговой - если налогоплательщик работает честно, то его деятельность проверять не нужно. Но проверки неизбежны для тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов", - отметил Верланов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Налоговая бизнес

powered by lun.ua
Материалы по теме
ФОПам не нужны кассовые аппараты для банковских операций - Налоговая 11 ноября 2019, 15:05
ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек" 3 октября 2019, 08:15
Сумма налогового долга ФЛП ежегодно растет на 700 миллионов - Опендатабот 9 сентября 2019, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!