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Twitter передумал удалять неактивные аккаунты

Четверг, 28 ноября 2019, 09:20

Компания Twitter приостановила свое решение согласно которому планировала удалять аккаунты пользователей.

Источник: The Verge

Детали: Компания решила приостановить удаление аккаунтов до тех пор, пока не разработает инструмент, позволяющий увековечить память умерших владельцев аккаунтов.

Администрация Twitter начала рассылать электронные письма обладателям учетных записей, не активировавшихся более полугода. Пользователей просят вновь залогиниться в соцсети до 11 декабря, иначе их аккаунт будет удален.

Как заявил представитель сервиса, процесс удаления неактивных аккаунтов будет не единовременным, а растянется на несколько месяцев. 

Прямая речь: "В рамках наших обязательств мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представлять более точную и достоверную информацию, которой пользователи могут доверять".

Украинская правда

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