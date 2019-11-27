Зеленский о бизнес-климате: Мы не будем делать никаких необдуманных шагов

Президент Владимир Зеленский заявил что власти не будут делать никаких ретроспективных изменений в законодательстве которые могут ухудшить условия для бизнеса в Украине.

Об этом он сказал на открытии Пятого украинско-литовского экономического форума в Вильнюсе, сообщает прес-служба президента.

"Мы уважаем каждого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от направления бизнеса, – от ресторанного до сектора зеленой энергетики.

Мы не будем делать никаких необдуманных шагов, которые касались бы ретроспективных изменений в нашем законодательстве и ухудшали бы условия для ведения бизнеса в Украине", - подчеркнул президент.

По словам президента, для прихода в Украину большого количества иностранных инвесторов, в частности литовских, нужны равные правила игры, именно поэтому нынешняя власть сосредоточена на реформах.

"Мы делаем ставку на совершенствование механизмов государственно-частного партнерства, которое является одним из инструментов привлечения дополнительных инвестиций в государственный сектор экономики", – отметил президент.

Зеленский, в частности, отметил, что одним из последних шагов, предпринятых в данном направлении, является принятие закона "О концессии", который открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса.

Он также сообщил, что для совершенствования защиты прав субъектов хозяйствования в ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады будет внесен доработанный проект закона о бизнес-омбудсмене.

Напомним, 15 октября новый бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий официально вступил в должность, он своей первоочередной задачей видит принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена.

Экономическая правда