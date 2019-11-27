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Президент "Антонова": износ средств предприятия 80%, ещё 5-7 лет и всё

Среда, 27 ноября 2019, 19:02
 

Основные средства госпредприятия "Антонов" изношены почти на 80%, и нуждаются в системном обновлении.

Об это заявил президент "Антонова" Александр Донец в ходе "круглого стола" по вопросам авиастроения в среду в Киеве передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас износ основных средств у нас - около 80%. Еще пять-семь лет - и все... Хочу напомнить: буквально год назад мы юридически и физически объединились с серийным заводом, который раньше назывался "Имени 50-летия октября".

 Это огромное предприятие было одним из самых крупных в СССР... Это предприятие длительное время было в не очень хорошем, скажем так, финансовом состоянии. Именно основная масса его оборудования и основных средств находится в тяжелом состоянии, являясь устаревшим", - сообщил президент ГП.

В то же время Донец сообщил, что программа модернизации производства госпредприятия "Антонов" на 2019-2022- гг., разработанная совместно с Украинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий, уже полностью готова.

"Там нужна довольно большая цифра. Попробуем с этой цифрой пробиться к нашим законодателям", - отметил он.

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Антонов

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