Украина сможет экспортировать курятину в Эфиопию
Среда, 27 ноября 2019, 18:44
Украина и Эфиопия согласовали сертификат здоровья для экспорта мяса птицы и продуктов из него.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Документ необходим субъектам хозяйствования, которые экспортируют или собираются экспортировать мясо птицы и продуктов из него из Украины.
Сертификат доступен по ссылке.
Напомним:
Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной относительно увеличения квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.
Экономическая правда
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