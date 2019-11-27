Украина сможет экспортировать курятину в Эфиопию

Украина и Эфиопия согласовали сертификат здоровья для экспорта мяса птицы и продуктов из него.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Документ необходим субъектам хозяйствования, которые экспортируют или собираются экспортировать мясо птицы и продуктов из него из Украины.

Сертификат доступен по ссылке.

Напомним:

Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной относительно увеличения квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.



Экономическая правда