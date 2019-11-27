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Украина сможет экспортировать курятину в Эфиопию

Среда, 27 ноября 2019, 18:44

Украина и Эфиопия согласовали сертификат здоровья для экспорта мяса птицы и продуктов из него.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Документ необходим субъектам хозяйствования, которые экспортируют или собираются экспортировать мясо птицы и продуктов из него из Украины.

Сертификат доступен по ссылке.

Напомним:

Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной относительно увеличения квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Экономическая правда

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мясо экспорт

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Экономическая правда
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