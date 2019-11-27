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ЕС подал в суд на Данию за злоупотребление названием "фета" для датских сыров

Среда, 27 ноября 2019, 17:44

Европейская комиссия обвинила Данию в нарушении правил ЕС из-за использования местными компаниями маркировки "фета" для обозначения датских сыров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Сообщается, что Еврокомиссия в среду решила обратиться в Суд ЕС из-за неспособности Дании в полной мере выполнять свои обязательства согласно европейскому праву в отношении сельскохозяйственной продукции.

Компании, основанные в Дании, производят и экспортируют белый сыр в страны, не входящие в ЕС, маркируя его как "фета".

"Фета является зарегистрированным защищенным географическим указанием (PDO) с 2002 года в ЕС и поэтому может производиться только в Греции в соответствии с рядом производственных спецификаций", - говорится в сообщении.

Комиссия открыла производство за нарушение против Дании по этому вопросу в январе 2018 года, но заявила, что страна не смогла решить проблему.

Европейская правда

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ЕС Дания сыр

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