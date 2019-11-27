Украина договорилась с Китаем об экспорте рапсового шрота и меда

Украинская делегация во время встречи с Генеральной таможенной администрацией КНР подписала два протокола по экспорту рапсового шрота и меда.

Об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы также завершили согласование протокола по мясу птицы (а следовательно свою цель открыть товар до конца этого года я не оставляю).

Ну и наконец - подписали два протокола по рапсовому шроту и меду. Так что уважаемые производители - можете отправлять", - написал Качка.

Утка заявил, что торговые отношения с КНР могут в ближайшем будущем стать более серьезными.

"Краткий итог - наши отношения с Китаем имеют все шансы перерасти в системные, серьезные и по-настоящему взрослые. Этим шансом нужно воспользоваться не для получения нескольких кредитов, а для построения прочной основы для долгосрочного сотрудничества ", - резюмировал торгпред.



Напомним, Европарламент на заседании 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной относительно увеличения квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.



Економическая правда