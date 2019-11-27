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Еще одна компания отказалась рекламироваться на канале соратника Медведчука

Среда, 27 ноября 2019, 15:42

Группа компаний "Молочный альянс" с 22 ноября исключила телеканал ZIK со сплита в рекламных кампаниях брендов группы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сейчас ZIK не будет входить в сплит при размещении рекламных кампаний брендов группы компаний в будущем.

"В последнее время в сети интернет и в ряде групп в социальных сетях начала активно распространяться информация в сторону брендов Яготинське и Пирятин, которая имеет обвинительный характер в спонсировании российской агрессии.

Авторы обвинений акцентируют внимание потребителей на том, что, размещая рекламу на телеканале ZIK, производители, таким образом, поддерживают российскую агрессию", - говорится в пресс-релизе.

В "Молочном альянсе" подчеркивают, что на момент заключения договора по размещению рекламы в начале 2019 года, телеканал ZIK принадлежал другим владельцам.

"На канале работала команда независимых журналистов, которая боролась против российской пропаганды. Все изменилось, когда канал сменил владельца", - говорится в заявлении.

Напомним:

Ранее компания "Якобс Дау Егбертс Украина" решила отказаться от сотрудничества с телеканалом ZIK, который принадлежит соратнику Виктора Медведчука, нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Перед этим в соцсети Facebook активисты объявили о бойкоте компаний, которые размещают рекламу на телеканалах ZIK, 112 Украина и NewsOne.

Экономическая правда

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