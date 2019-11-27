Налоговая покажет прототип "кассового аппарата в смартфоне" до февраля



Государственная налоговая служба представит прототип бесплатной программы регистратора расчетных операций в смартфоне в феврале 2020 года, с 19 апреля бизнес сможет начать его использовать.

Об этом рассказал глава ГНС Сергей Верланов на встрече с представителями IT-компаний, передает ain.ua.

"К февралю 2020 года налоговая должна представить прототип бесплатной программы — РРО в смартфоне. 19 января — опубликовать нормативку о нем (которую можно использовать как ТЗ). С 19 апреля 2020 года бизнес сможет перейти на электронные РРО", - отметил глава службы.

Верланов отметил, что как и заявлялось ранее, любой программист сможет создать собственную версию программного РРО.

"Мы делаем открытое API, любой вендор может создать свой продукт и продать его на рынок как электронный РРО", — подчеркнул Верланов.



Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.

10 ноября представители микро, малого и среднего бизнеса провели под КВЦ "Парковый" мирную неполитическую акцию с требованием отменить законы №128, 129, которые, по их мнению, уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.



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Экономическая правда