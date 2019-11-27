Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы — НБУ

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества и ожидает дальнейших консультаций в Вашингтоне.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий на брифинге по итогам совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Переговоры продолжаются. Мы надеемся на их успешное завершение. Учитывая то, что День благодарения в США приходится на четверг (28 ноября - ред.), а 29 ноября в Вашингтоне выходной, ожидаем месседжи на следующей неделе", - сказал он.

По его словам, консультации о новой программе сотрудничества продолжаются в Вашингтоне.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.

При этом олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.

Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.

Экономическая правда