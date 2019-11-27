Rozetka повысила порог бесплатного самовывоза до 500 гривень

Украинский маркетплейс Rozetka повысил пороговую сумму бесплатного самовывоза с 300 до 500 гривень.

Об этом пишет ain.ua

В начале октября компания начала взимать плату в 10 грн за самовывоз товара из своих офлайн-магазинов. На тот момент это касалось заказов до 300 грн. Однако с недавних пор пороговая сумма выросла до 500 грн.

Cудя по всему, внедрение такой дополнительной платы не привело к оттоку клиентов, и руководство магазина Rozetka приняло решение расширить практику её применения и на более дорогие покупки.



На это обратили внимание пользователи, и соответствующее уведомление можно обнаружить на сайте продавца.