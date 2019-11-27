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Rozetka повысила порог бесплатного самовывоза до 500 гривень

Среда, 27 ноября 2019, 14:36

Украинский маркетплейс Rozetka повысил пороговую сумму бесплатного самовывоза с 300 до 500 гривень.

Об этом пишет ain.ua 

В начале октября компания начала взимать плату в 10 грн за самовывоз товара из своих офлайн-магазинов. На тот момент это касалось заказов до 300 грн. Однако с недавних пор пороговая сумма выросла до 500 грн.

Cудя по всему, внедрение такой дополнительной платы не привело к оттоку клиентов, и руководство магазина Rozetka приняло решение расширить практику её применения и на более дорогие покупки. 

На это обратили внимание пользователи, и соответствующее уведомление можно обнаружить на сайте продавца.

 
ain.ua

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Rozetka.ua

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