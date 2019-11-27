В НБУ рассказали, сколько денег переведут заробитчане в 2019 году

В Национальном банке прогнозируют, что перечисления трудовых мигрантов в 2019 году будут более 11 миллиардовдолларов.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью UATV.

"Мы ожидаем, что перечисление трудовых мигрантов в Украину в этом году будут более 11 млрд долларов. Цифры будут несколько выше, чем в прошлом году, но есть четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции. Это связано с тем, что доходы в Украине растут достаточно быстро", - сказал он.

По его словам, номинальный рост зарплат составляет около 20%.

"За счет укрепления гривни доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, если переводить в иностранную валюту, доходы выросли почти на треть. Это положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине", - пояснил Чурий.

Напомним:

Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в 11 миллиардов долларов по итогам 2018 года.

За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.

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