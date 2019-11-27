Uber показал, где и когда в Киеве наименьший трафик

Uber открыл данные о времени и скорости движения своих такси во время поездок по Киеву.

Об этом сообщает GeoDesign.info

Как отмечается, достаточно высокие скорости движения на части набережной, но лишь до Подола. По проспекту Победы, не учитывая развязок также хорошее движение.

Также можно удобно ехать в любое время по проспекту Бажана, но только до Южного моста.

Хорошо справляется с трафиком часть бульвара Дружбы Народов от Лыбидской до бульвара Леси Украинский.

По Окружной дороге в районе Борщаговки быстро теперь получится проехать только вечером - сказывается плотная застройка пригородной зоны.

Судя по иллюстрации в центр лучше вообще не заезжать на машине, даже вне часов пик.