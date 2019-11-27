"Нафтогаз" не поменял цену на газ для промышленности
Среда, 27 ноября 2019, 13:20
В декабря 2019 года цены на газ для промышленности, по сравнению с ноябрем, не изменятся.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861 - 6 463,00 грн/тыс куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
Напмоним:
НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 18,4%-19,6% по сравнению с октябрем.
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