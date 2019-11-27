Мининфраструктуры ищет представителей государства в набсоветы "Борисполя" и "Укрпочты"

Министерство инфраструктуры объявило конкурсы на должности представителей государства - членов наблюдательных советов "Укрпочты", аэропорта "Борисполь" и Администрации морских портов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие объявления опубликованы на сайте Министерства 26 ноября.

"Цель корпоратизации государственных предприятий - привлечь к процессам управления качественных менеджеров.

Сегодня (26 ноября - ред.) объявили конкурсы о проведении отборов на должности представителя государства - члена наблюдательного совета АО "Укрпочта", Международный аэропорт "Борисполь", Администрации морских портов Украины", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, а также безупречную репутацию.

Членом наблюдательного совета госкомпаний не могут быть лица, являющиеся учредителями, акционерами (участниками), руководителями и/или членами наблюдательного совета предприятий или других хозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на том же или смежных рынках с компанией, в чей наблюдательный совет планируют войти.

Документы на участие в конкурсах подаются на украинском и английском языках до 18:00 2 декабря для наблюдательного совета "Укрпочты" и 3 декабря - для АМПУ и аэропорта.

Результаты отбора будут обнародованы в течение тридцати календарных дней от завершения.

Экономическая правда