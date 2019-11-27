Twitter удалит аккаунты, в которые не заходили полгода

Социальная сеть Twitter удалит неактивные аккаунты и освободит имена пользователей в декабре.

Источник: The Verge со ссылкой на представителя компании

Прямая речь: "Мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представить более точную и достоверную информацию, которой люди могут доверять через Twitter.

Мы начали активную работу со многими учетными записями, которые не входили в Twitter более шести месяцев, чтобы сообщить им, что их учетные записи могут быть окончательно удалены из-за длительного бездействия".

Детали: Отмечается, что все владельцы неактивных учетных записей получают электронные письма с предупреждением о необходимости войти в систему до 11 декабря, чтобы сберечь свой аккаунт.

Так Twitter рассчитывает убедить людей, что нужно пользоваться соцсетью, если они в ней зарегистрировались.

В компании отметили, что учетные записи не удалят за один день – этот процесс может растянуться на много месяцев, поэтому трудно сказать, когда освободятся никнеймы.

Удаление аккаунтов коснется тех, кто забросил Twitter, а также тех, кто умер.

По данным представителя компании, в настоящее время у них нет возможности увековечить чью-то учетную запись после смерти, но команда обдумывает, как это сделать в будущем.

Украинская правда