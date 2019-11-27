Курс валют на 27 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки
27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,96 - 23,98 гривни;
Евро - 26,37 - 26,39 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,87 - 24,05 гривни. Евро покупают по 26,18 гривни, продают по 26,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,97 - 24,01 гривни, евро - 26,37 - 26,49 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 27 ноября на уровне 23,98 гривни за доллар.
26 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,02 - 24,03 гривни за доллар.
26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.
Экономическая правда
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