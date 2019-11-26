В Госгеонадрах рассказали, как существенно увеличить запасы нефти и газа

Государственная служба геологии и недр планирует за счет разработки трудноизвлекаемых месторождений глубиной 6-7 км существенно увеличить государственные запасы нефти и газа.

Об этом сказал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Основные усилия необходимо сосредоточить на разработке трудноизвлекаемых месторождений. Согласно результатам исследований, проведенных нашими учеными, за счет глубоких залежей можно существенно увеличить государственные запасы нефти и газа", – сказал Опимах.

По его словам, разработка залежей нефти и газа, на высоких глубинах 6-7 км требует значительных инвестиций и является долговременным процессом, но именно там сосредоточены запасы газа, стратегически важные для энергетической безопасности государства.

В ближайшее время Госгеонедра планируют подготовить и выставить на аукцион новые нефтегазоносные участки в восточной и в западной частях Украины.

В частности, несколько участков восточного региона, сосредоточенных в Днепровско-Донецкой впадине. Данные о них предоставило ГП "Укрнаукагеоцентр" на основе анализа геофизических исследований, полученных за более чем 80 лет разведывательных работ.

Экономическая правда