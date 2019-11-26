Бизнес несколько ухудшил оценку налоговой системы Украины

Новое исследование "Налоговый индекс" за период апрель - октябрь 2019 демонстрирует некоторое ухудшение настроений экспертов - показатель Индекса составил 2,90 баллов из 5 возможных, по сравнению с 2,98 в предыдущем периоде.

Исследование проводит Европейская Бизнес Ассоциация.

Таким образом, показатель Индекса остается в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года.

Наиболее оптимистично предприниматели оценивали состоянии налоговой системы в конце 2018 - начале 2019 года.

Выросла доля недовольных налоговым законодательством - 26%, тогда как в предыдущем периоде таких было 23%. Еще 59% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Несколько уменьшилось количество респондентов, которые утвердительно ответили на вопрос, способствовал ли действующий налоговый режим ведению их бизнеса - 64%, тогда как в прошлом периоде таких было 68%.

Только 18% экспертов оценили процесс подготовки налоговой отчетности и администрирования налогов положительно, зато 33% считают процедуру обременительной.

Среди основных факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования: количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплаты налогов, непонятность правил и разъяснений по подготовке и количество платежей.

За данный период весомые проявления фискального давления ощутили на себе 28% опрошенных, что практически повторяет результат в прошлом периоде.

В предыдущем периоде количество последних составляла 18%, и количество таких компаний сегодня сократилось вдвое.

Результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов несколько выросла - 29% (в предыдущем периоде - 24%). В то же время 33% опрошенных подтвердили, что довольны качеством налогового обслуживание, а еще 38% указали на удовлетворительный уровень услуг.

Владимир Котенко, глава Налогового комитета Ассоциации: "Рассмотрение Верховной Радой неоднозначных налоговых инициатив вместе с планами их почти немедленного введения, несомненно, стали стрессовыми для предпринимателей, не могло не повлиять на оценку сотрудничества государства и бизнеса в налоговой сфере.

Традиционно бизнесу не хватает времени на обработку нововведений и адаптацию к изменениям, тем более это справедливо в случаях масштабных изменений", - подчеркнул он.

При расчетах во внимание традиционно брались 4 критерия:

Качество налогового законодательства; Обременительность/легкость администрирования налогов; Фискальное давление; Качество налогового обслуживание (работы налоговиков).

Общее значение Налогового Индекса представляет собой интегральный расчет среднего значения каждого из вышеприведенных факторов.

В опросе приняли участие 105 экспертов Налогового комитета Ассоциации.



Экономическая правда