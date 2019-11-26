Платить налоги в Украине легче, чем в Польше - рейтинг

Украина в рейтинге легкости уплаты налогов заняла 65 место и второй год подряд потеряла 11 позиций.

Об этом свидетельствует обновленный отчет о легкости уплаты налогов, который ежегодно составляют Всемирный банк и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers

В прошлом году Украина занимала 54 место, а в позапрошлом 43. Соседняя Молдова заняла 33, Польша 77 место, Беларусь 99 место, а Россия 58.

Наиболее успешные страны постсоветского пространства: Грузия (14 место) и Латвия (16 место)

Эксперты Pwc в Украине говорят, что потеря позиций Украины обусловлена, прежде всего, активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране.

Автоматизация и максимальное упрощение процедур становятся мировыми трендами.

Благодаря этому определенные страны заметно улучшили свои результаты в рейтинге.

Например, Турция, поднявшаяся с 80 на 20 место, отменила НДС на капитальные инвестиции и таким образом лишила бизнес необходимости тратить время на его возмещение.

Венгрия, которая взлетела с прошлогодней 86 на 56 позицию, существенно сократила продолжительность проверки корректировок отчетности по налогу на прибыль.

Такие страны, как Португалия, Франция, Польша и Литва ввели отчетности перед налоговыми органами в режиме реального времени.

Основной вопрос, который требует неотложного внимания, - это большое количество времени на налоговый учет. В среднем отечественный бизнес тратит на учет 328 часов в год, что вдвое больше, чем в развитых странах.

А по продолжительности учета НДС наше государство занимает 176 место из 190.

Напомним, в мировом рейтинге процветания-2019 Украина заняла 96 место из 167.

А в октябре Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

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Экономическая правда