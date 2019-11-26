Посол ЕС оценил риск газовой войны и остановки украинского транзита

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Киев и Брюссель "хорошо подготовились к разным сценариям" в контексте возможной "газовой войны" со стороны РФ, однако подчеркнул, что трехсторонние переговоры до сих пор продолжаются.

Об этом говорится в интервью посла "Европейской правде".

На вопрос о том, ожидает ли ЕС новую газовую войну и остановки поставок газа через Украину, дипломат ответил: "Сложно сказать. Действительно сложно. Но могу заверить: и ЕС, и Украина очень хорошо подготовились к разным сценариям. Но трехсторонние переговоры (переговоры Украины и России при посредничестве ЕС о новом контракте на транзит газа. - ЕП) все еще продолжаются, и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который их ведет, выполняет эту работу очень хорошо".

Хотя Шефчович с 1 декабря уже не будет вице-президентом, Маасикас настаивает: "Как минимум, Еврокомиссия как организация останется. И я думаю, что они горы свернут в поисках не просто нового контракта, а соответствующего контракта".

"Сразу скажу: простое продолжение нынешнего контракта на год, чтобы дать России время достроить новый трубопровод в обход Украины - это не подходящий вариант. Цель этих переговоров - достичь долгосрочной, стабильной договоренности о надежных поставках газа через Украину", - добавил он.

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