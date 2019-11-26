Риски для украинцев на польском рынке трудоустройства увеличиваются — эксперты

В Польше за последний год обанкротилось 662 компании-посредника по трудоустройству украинцев - тенденция сохранится, поэтому к выбору компаний нужно подходить очень внимательно.

Об этом заявил эксперт по международному трудоустройству, владелец польской компании с аутстаффинга "Gremi personal" Евгений Кириченко.

"Конкуренция на рынке трудоустройства в Польше большая и поэтому компании, возникшие на первых волнах миграции украинской рабочей силы в Польшу - очень много. Однако они предлагают, как правило, элементарные посреднические услуги, предоставляющие свои услуги часто некачественно. При этом не обеспечивают ни польскому работодателю, ни украинскому работнику никаких фактических гарантий.

Так называемые фирмы "однодневки" возникли благодаря легкому входу в сферу и не имеют никакого финансового фундамента", - сказал он.

По словам эксперта, низкое качество услуг делает компании неконкурентоспособными.

"На рынке уверенно себя чувствуют только опытные, структурные компании, с большой филиальной сетью, которые ведут публичную деятельность и как правило работают по системе лизинга рабочей силы (аутстаффинга). Этот формат выгоден и польской компании, и украинскому работнику. Гарантом легальности статуса работника выступает аутстафинговая компания, которая берёт на себя все процедуры по легализации.

С другой стороны, она же является и гарантом того, что работник в полном объеме и в срок получит свою заработную плату, будет застрахован, получит вовремя медицинское обслуживание и будет обеспечен жильем. Но надо учитывать, что далеко не все аутстаффинговые компании справляются с этой задачей", - пояснил Кириченко.

По официальным данным польского Министерства по делам семьи, труда и социальной политики, период активного развития агентств в Польше, которые занимаются трудоустройством украинцев, был в 2004-2008 гг. Первое серьезное сокращение количества агентств на рынке произошло в 2009 году (за год обанкротилось 870 предприятий).

В 2010-2017 годах, вместе с ростом польской экономики, начался и постепенный рост количества агентств. Но в 2018 году тенденция резко снова изменилась: на рынке осталось 8196 агентств по трудоустройству, то есть на 662 меньше, чем в 2017 году.

По прогнозам аналитиков "Gremi personal", в 2020 году в Польше будет наблюдаться еще больший рост банкротства аутстафингових компаний, которые работают в низкомаржинальной модели и не справляются с огромной конкуренцией.

Экономическая правда