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Uber Eats теперь также работает с курьерами из ресторанов

Вторник, 26 ноября 2019, 14:41

Начиная с 26 ноября Uber Eats предоставляет возможность ресторанам в Киеве и Львове использовать собственных курьеров для доставки заказов от компании.

Об этом сообщает ITC.

Ранее Uber Eats был доступен только для ресторанов, которые предлагали доставку с помощью курьеров платформы. 

Теперь рестораны могут выбирать доставку собственными курьерами или Uber Eats простым переключением в приложении, в зависимости от того, сколько персонала доступно в данный момент и что предпочтительнее для клиентов.

Благодаря новой опции доставки, пользователи Uber Eats получат доступ к более широкому выбору ресторанов. Сервис уже сотрудничает с более чем 700 ресторанами в двух городах Украины и ожидает, что это число значительно вырастет.

"Мы твердо верим, что это поможет большим и маленьким ресторанам успешно развиваться в будущем, значительно расширяя выбор для пользователей" — прокомментировал Игорь Ковалев, генеральный директор Uber Eats Украина.

Как отмечает ITC, активно растущий рынок доставки еды в Европе, который по прогнозам может вырасти до $24,7 млрд к 2023 году, играет все более важную роль в росте бизнеса малых и средних ресторанов. Ожидается, что в 70% ресторанов Uber Eats, представляющих этот сегмент, доставка еды будет составлять все большую долю от их дохода.

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Uber

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