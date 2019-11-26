Турецкая компания инвестирует 30 миллионов долларов в возобновляемую энергетику в Украине

Турецкий разработчик объектов возобновляемой энергетики ÜMITLI инвестирует 30 миллионов долларов в строительство трех солнечных электростанций общей мощностью 26 МВт в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании INTEGRITES, которая является советником турецкой компании.

Отмечается, что одна электростанция уже введена в експлауатацию, запуск других двух запланирован на конец 2019 года.

"Три солнечные электростанции, расположенные в селах Чумаки, Новопетровка и Екатериновка, обеспечат электроэнергией 18 тыс домохозяйств и будутспособствовать сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу на 22 тыс тонн в год.

СЭС будут работать в течение 10 лет по схеме "зеленого" тарифа и производить электроэнергию даже после этого", - говорится в сообщении.

Экономическая правда