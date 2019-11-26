Турецкая компания инвестирует 30 миллионов долларов в возобновляемую энергетику в Украине
Турецкий разработчик объектов возобновляемой энергетики ÜMITLI инвестирует 30 миллионов долларов в строительство трех солнечных электростанций общей мощностью 26 МВт в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба юридической компании INTEGRITES, которая является советником турецкой компании.
Отмечается, что одна электростанция уже введена в експлауатацию, запуск других двух запланирован на конец 2019 года.
"Три солнечные электростанции, расположенные в селах Чумаки, Новопетровка и Екатериновка, обеспечат электроэнергией 18 тыс домохозяйств и будутспособствовать сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу на 22 тыс тонн в год.
СЭС будут работать в течение 10 лет по схеме "зеленого" тарифа и производить электроэнергию даже после этого", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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